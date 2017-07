NASES podpísala rámcové dohody na nákup IKT za 30 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: FerratumBank Foto: FerratumBank

Bratislava 31. júla (TASR) – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) uzavrela rámcové zmluvy na nákup informačno-komunikačných technológií (IKT) s viacerými firmami za 30 miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré je zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky, záložných zdrojov, sieťovej infraštruktúry, techniky na prenos a ukladanie dát, technologické vybudovanie a údržba dátových centier/skladov, vrátane operačných systémov a súvisiaceho softvéru a hardvéru.Súčasťou zákazky je tiež dodávka náhradných dielov, periférií a príslušenstva k obstarávanej technike a technickým zariadeniam, dodávky softvérových licencií pre servery, pracovné stanice, príslušenstvo a periférie, ako aj služby súvisiace s prispôsobením a úpravou dodaného licencovaného softvéru.Rámcová dohoda navyše počíta so zabezpečením súvisiacich softvérových a programátorských prác a servisných prác k obstarávanej technike a technickým zariadeniam, k vybudovaným dátovým centrám/skladom a k softvérovému vybaveniu. Zahrnuté sú v nej aj služby projektanta v oblasti slaboprúdu, silnoprúdu a vzduchotechniky súvisiace s inštaláciou techniky a technických zariadení.Zákazka v celkovej hodnote 30 miliónov eur bez DPH je rozdelená na dve časti. Na každú časť je uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov, ktorá sa bude opätovne otvárať podľa potreby NASES na čiastkové plnenia.Na prvú časť zákazky podpísala štátna agentúra 30. júna rámcovú dohodu so štyrmi uchádzačmi v hodnote 2 milióny eur bez DPH. Rámcová dohoda na druhú časť v hodnote 28 miliónov eur bez DPH bola uzatvorená s piatimi uchádzačmi.uviedla pre TASR hovorkyňa agentúry Lucia Maková.