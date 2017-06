NASES pridala novú funkciu, ktorá zjednoduší prácu s e-schránkami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) – Inštalácia viacerých aplikácií na jedenkrát a menej preklikávania. Majitelia elektronických schránok môžu pracovať v online prostredí účinnejšie. Tento týždeň pribudla nová funkcia, ktorá umožní zmeniť existujúce oprávnenie v e-schránke na menej klikov. Informovala o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).Po novom už možno existujúce oprávnenie zmeniť v Profile na portáli Slovensko.sk v časti Zobrazenie zastupovania.opísala riaditeľka sekcie prevádzky aplikácií NASES Andrea Janotová.Starý systém totiž pri akejkoľvek zmene nastavenia prístupu užívateľa nútil zrušiť osobe oprávnenie a následne bolo potrebné pridať oprávnenia nanovo.O úspešnom výsledku zmeny oprávnenia bude užívateľom do prijatých správ zaslané potvrdenie o zastupovaní. Rovnaké potvrdenie o zmene zastupovania bude zaslané aj do elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorej bolo zastupovanie zmenené.Okrem zlepšenia správy oprávnení nastalo zjednodušenie napríklad aj v inštalácii podpisových aplikácií, keď sa štyri aplikácie nainštalujú v jednom kroku.Ďalšie zmeny čakajú elektronické schránky postupne. V júli je pripravený nový dizajn, ktorý so sebou postupne prinesie ďalšie výhody. Do konca septembra plánuje NASES sprístupniť napríklad preposielanie správ na e-mail alebo hromadné označovanie správ a prácu s nimi.