NASES: Problémy s doručovaním na slovensko.sk sme odstránili

Bratislava 3. októbra (TASR) - Problémy s oneskoreným doručovaním rozhodnutí do e-schránok na slovensko.sk zo začiatku mesiaca sa podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) podarilo odstrániť optimalizáciou výkonu systému a prevádzkovými opatreniami.uviedla agentúra v dnešnom stanovisku.V posledných mesiacoch NASES zaznamenala niekoľkonásobne zvýšenú aktivitu používateľov slovensko.sk a aj zasielaných rozhodnutí zo strany orgánov verejnej moci. Najväčšie oneskorenie na portáli slovensko.sk bolo podľa agentúry v utorok 12. septembra, kedy dosiahla priemerná lehota čakania na prijatie rozhodnutia po potvrdení doručenky niekoľko hodín.doplnil generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.Množstvo podaní spracovávaných portálom slovensko.sk v posledných mesiacoch neustále výrazne rastie.vyčíslila agentúra. Aktuálne čísla podľa nej potvrdzujú, že počet transakcií za september prekročil 1,44 milióna. "To predstavuje nárast oproti augustu o viac ako 50 %," dodal NASES.Agentúra tvrdí, že pre čoraz vyšší počet spracovávaných správ potrebuje prispôsobiť infraštruktúru informačného systému novým požiadavkám.dodal NASES. Koncom septembra bola infraštruktúra dočasne posilnená internými diskovými kapacitami dodávateľa, ktorý má na starosti podporu hardvérových komponentov v majetku agentúry.vyčíslila agentúra. Až do rozšírenia diskovej kapacity systém fungoval výlučne na hardvéri ešte z minulého desaťročia.informovala agentúra.Koncom júna bola uzatvorená rámcová zmluva na nákup informačno-komunikačných technológií do roku 2021. Následne NASES požiadal príslušné inštitúcie o schválenie nákupu nových hardvérových komponentov potrebných na celkovú modernizáciu portálu slovensko.sk.dodal NASES.V priebehu posledných dní tak podľa agentúry väčšina rozhodnutí aj v čase pracovných špičiek príde používateľom do jednej minúty od potvrdenia doručenky. V prípade, že sa doručenie rozhodnutia oneskorí, ide pravdepodobne podľa NASES o individuálny problém používateľa.uviedla agentúra.K problémom portálu slovensko.sk mal dnes popoludní rokovať aj výbor pre hospodárske záležitosti. Členovia výboru však neodsúhlasili program, poslanci z vládnej koalície sa pri hlasovaní zdržali.