NASES: Splnomocnenie na správu e-schránky možno vybaviť pár klikmi

Bratislava 21. júla (TASR) – Úradné zásielky už od 1. júla nechodia firmám do klasických schránok, ale elektronicky. Prístup do firemnej schránky majú zo zákona všetci jej štatutári. Tí ju však nemusia spravovať sami, môžu poveriť nimi zvolenú osobu. Môžu tak urobiť listinnou žiadosťou alebo elektronicky pár klikmi.Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) informovala, že záujem štatutárov o udelenie oprávnení iným osobám je obrovský. Agentúra eviduje už takmer 14.000 listinných žiadostí, ktorými predstavitelia firiem chcú niekoho splnomocniť správou firemnej e-schránky.uviedol generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.Oprávnenie je pritom podľa neho možné udeliť aj elektronicky, priamo v prostredí e-schránky. Stačí na to pár klikov, netreba čakať na spracovanie žiadosti a podnikateľ s tým nemá žiadne náklady. Listinnú žiadosť totiž musí podpísať štatutár a overiť notár, potom ju firma zašle na Úrad vlády. NASES oprávnenie udelí v lehote do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.dodal Molnár.Podnikateľom je k udeleniu oprávnenia elektronickou formou k dispozícii aj videonávod. Celým procesom ich prevedú operátori ústredného kontaktného centra v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.