Naši hokejbalisti vyhrali aj tretíkrát v rade. Idú do štvrťfinále MS

Hokejbal, ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

skupina A1:



Slovensko - Grécko 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 22. Piják (Tupý, Božik), 37. Martinusík, 38. Rampáček (Martinusík, Kollár) – 10. Pitsikoulis



zostava SR:

Petrík (Glevaňák) – Titka, Zelenka, Blahut, Káčer, Bujdák, Minárik, Dejneka, Tupý – Martinusík, Kollár, Rampáček - Teplický, Svitana, Lipták - Oravec, Škultéty, Hrivnák - Slovák, Piják, Božik - Maděra, Beniač.



ďalšie výsledky - muži:



skupina A1:

Fínsko - Kanada 1:7



skupina A2:

USA - Česko 3:2 sn Portugalsko - Švajčiarsko 3:5



skupina B1:

Libanon - Bermudy 2:3



skupina B2:

Hongkong - Kajmanské ostrovy 3:4

Arménsko - Ha iti 0:1



tabuľka skupiny A1:

1. SLOVENSKO 3 3 0 0 0 9:3 9

2. Kanada 2 1 1 0 0 11:4 5

3. India 2 1 0 0 1 4:3 3

4. Grécko 3 0 0 1 2 4:10 1

5. Fínsko 2 0 0 0 2 2:10 0

/Legenda: zápasy, víťazstvá v riadnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo nájazdoch, prehry po predĺžení alebo nájazdoch, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pardubice 3. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení na MS v Pardubiciach, a opäť do tretice v pomere 3:1. Na ich štíte zostali tentokrát Gréci. V priebežnej tabuľke patrí Slovensku prvá priečka so ziskom deviatich bodov, čo znamená, že pred záverečným zápasom v skupine A1 si predčasne zabezpečili postup do štvrťfinále. V tabuľke skončia najhoršie druhí. Štvrtý zápas na turnaji odohrajú Slováci po dvoch voľných dňoch v utorok, o 21.30 h nastúpia proti Kanade.