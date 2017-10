Násilie v Katalánsku nahlas neodsúdil ani holandský premiér

Holandský premiér Mark Rutte. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Amsterdam 2. októbra (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte vyzval dnes španielske a katalánske úrady, aby ústavnú krízu okolo referenda o nezávislosti Katalánska vyriešili prostredníctvom dialógu. Rutte však nahlas neodsúdil násilné zákroky španielskej polície voči katalánskym voličom, ku ktorým došlo v nedeľu počas referenda, upozornil holandský spravodajský server DutchNews.nl.Premiér Holandska zdôraznil, že španielska vláda konala v súlade so zákonom pri prijímaní opatrení na zastavenie hlasovania, ktoré španielsky ústavný súd vyhlásil za nezákonné.uviedol s odkazom na násilné strety medzi španielskou políciou a voličmi, ktoré si vyžiadali stovky zranených.DutchNews.nl upozornil, že spomedzi lídrov 28 členských krajín EÚ tieto výjavy násilia ako prvý a najdôraznejšie odsúdil belgický premiér Charles Michel, ktorý prostredníctvom svojho účtu na Twitteri odkázal do Madridu, žeAlexander Pechtold, šéf liberálnej strany D66, ktorá bude súčasťou novej holandskej vlády, uviedol, že EÚ v tejto záležitosti nekoná správne a mala by mať aktívnejšiu úlohu.uviedol Pechtold.Bývalý holandský diplomat Daan Everts, ktorý bol na čele medzinárodného tímu volebných pozorovateľov v Katalánsku, v rozhovore pre denník Financieel Dagblad povedal, že medzi Španielmi a Kataláncamiskonštatoval Everts.