Na najmenej 36 vzrástol počet obetí výbuchov na trhu s pyrotechnikou

Mexiko 26. decembra (TASR) - Násilie v Mexiku pokračovalo aj počas vianočných sviatkov, a to najmä na západe krajiny, informovala dnes agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.V oblasti mesta Jiquilpan v štáte Michoacán našli šesť sťatých hláv. Telá sa dosiaľ nenašli a polícia obete neidentifikovala. Oblasť je známa ako bojisko medzi konkurenčnými drogovými gangmi.V susednom štáte Guerrero, ktorý takisto sužujú násilnosti páchané drogovými gangmi, skupina ozbrojencov vtrhla do jedného z domov, kde zastrelila sedem ľudí.K incidentu došlo v oblasti mesta Atoyac de Álvarez. Päť obetí bolo členmi jednej rodiny, ďalšie dve boli manželia. Medzi mŕtvymi sú dvaja obecní policajti a jeden štátny policajt.Podľa predbežných zistení vyšetrovateľov ozbrojenci chceli v rámci odplaty zabiť len jedného človeka, ale napokon sa situácia vyvinula inak a zabili všetkých.Na najmenej 36 vzrástol počet obetí série výbuchov, ktoré otriasli v utorok trhom so zábavnou pyrotechnikou v mexickom meste Tultepec. Ústav sociálneho zabezpečenia oznámil, že dnes v miestnej nemocnici zomrela žena, ktorá pri výbuchoch 20. decembra utrpela rozsiahle popáleniny.Pri výbuchoch a následnom požiari bolo zranených celkove 70 ľudí. Podľa vyjadrenia jedného zo zdravotníkov utrpelo najmenej 15 z nich ťažké popáleniny, ktoré v niektorých prípadoch zasiahli až 90 percent povrchu tela.Trh so zábavnou pyrotechnikou v Tultepecu je najznámejším v Mexiku, kde mnoho ľudí tradične odpaľuje delobuchy a ohňostroje aj na Vianoce či počas vítania Nového roka. Podobné požiare a výbuchy tam zaznamenali aj v rokoch 2005 a 2006, keď boli zničené stovky predajných stánkov.