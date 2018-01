Násilník z Afganistanu sa už po tretí raz ocitol pred súdom v Rakúsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Linz 16. augusta (TASR) - Už po tretí raz sa v Rakúsku ocitol v utorok v súdnej sieni Afganec, ktorý s manželkou a štyrmi deťmi ušiel do alpskej republiky v roku 2015.V procese, ktorého dejiskom je Linz, sa zodpovedá z útoku na matku svojich detí v ubytovni pre žiadateľov o azyl v okrese Freistadt z 1. júla 2017. Nožom vtedy manželku ťažko zranil a navyše sa s kanistrom benzínu v rukách vyhrážal, že všetko podpáli.Muža už skôr odsúdila rakúska justícia za pokračujúce násilie a hrozby voči manželke a nátlak na jednu zo štyroch dcér. Pár sa medzičasom rozišiel a pre muža platil zákaz kontaktovania partnerky.V osudný večer si Afganec počkal v bydlisku rodiny na jej návrat, chytil za krk najstaršiu, vtedy desaťročnú dcérku, a pohrozil jej, že ak mukne, zomrie podobne ako jej matka. Potom manželku bodol kuchynským nožom s 20 cm dlhou čepeľou do hlavy, stiahol silne krvácajúcu ženu do inej izby a hrozil podpálením všetkého v okolí. Záchranku a políciu alarmovali napokon susedia, ktorým sa obžalovaný takisto vyhrážal.Afganec vystúpil v súdnej sieni s úplne inou verziou, ktorá sa markantne líšila i od jeho vlastnej výpovede na polícii, vyplýva z informácií tlačovej agentúry APA.Sudca napokon rezignoval na ďalšie otázky obžalovanému, ktorého postoj zhrnul slovami: Každý, kto vypovedá proti nemu, klame a polícia uviedla v protokole nesprávne veci.Ani manželka, ani dcérky obžalovaného pred súdom vypovedať nemuseli. Ich výpovede videli prítomní vďaka videozáznamom.Znalec z odboru súdnej medicíny označil za skôr nepravdepodobné, aby zranenia ženy vznikli, ako sa snažil obžalovaný argumentovať v súdnej sieni, náhodou v dôsledku pohybu poškodenej.Vynesenie rozsudku v kauze sa očakáva v stredu.