Násilník z Mníchova skončil v uzavretom oddelení na psychiatrii

Mníchov 14. júna (TASR) - Tridsaťsedemročného muža, ktorý v utorok ráno postrelil na predmestí Mníchova niekoľko ľudí vrátane príslušníčky policajného zboru, previezli dnes do uzavretého oddelenia psychiatrickej liečebne. Informoval o tom Bavorský rozhlas s odvolaním sa na policajné zdroje.Vyšetrujúci sudca napokon nevyhovel žiadosti prokuratúry o uvalenie väzby na strelca pre dôvodné podozrenie z trestného činu pokusu o viacnásobnú vraždu, a to vzhľadom na psychický stav zadržaného, ktorý naďalej odmieta akékoľvek vysvetlenie svojho konania.Incident na mníchovskom predmestí Unterföhring sa odohral po 08.20 h, keď polícia dostala hlásenie o potýčke vo vlaku mestskej rýchlodráhy, ktorá smerovala do Mníchova z blízkeho letiska. Rodák z Nemecka, ktorý však podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov žije s otcom v USA, kde sa tiež dostal do zatiaľ políciou nešpecifikovaného konfliktu so zákonom, upútal podľa svedkov už krátko pred neopodstatneným napadnutím iného cestujúceho, keď sa sám so sebou rozprával po anglicky. Na stanici v Unterföhringu napadol potom policajta, pričom sa ho pokúsil zhodiť do koľajiska. Následne mu vytrhol služobnú zbraň a začal strieľať.Pri streľbe utrpela život ohrozujúce zranenie 26-ročná kolegyňa napadnutého policajta, ktorú jeden z výstrelov zasiahol do hlavy. Policajtka ešte predtým postrelila útočníka, ten však dokázal vystrieľať celý zásobník a zranil aj dvoch okoloidúcich ľudí. Následne sa pokúsil ujsť, načo ho zadržali pri blízkej kancelárskej budove.Po nahlásení streľby polícia uskutočnila v Unterföhringu rozsiahly zásah, pri ktorom bolo nasadených približne 200 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnej jednotky. Na mieste zasahoval taktiež policajný vrtuľník.Muž, ako ukázalo doterajšie vyšetrovanie, pricestoval v pondelok večer z Atén do Mníchova, kde prenocoval na letisku a ráno sa presúval rýchlodráhou do bavorskej metropoly.Motív jeho konania je naďalej predmetom vyšetrovania vrátane možnosti, že bol pod vplyvom návykových látok. Muža pochádzajúceho z bavorského okresu Oberbayern už v minulosti zadržali s malým množstvom marihuany, konanie proti nemu však bolo vtedy zastavené. Zatiaľ nie je známe, že by trpel nejakým duševným ochorením.reagoval mníchovský policajný prezident Hubertus Andrä.Podľa jeho slov je postrelená policajtka naďalej v akútnom ohrození života.