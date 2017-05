Násilnosti vo Venezuele pokračovali aj počas 50. dňa protestov

Venezuela. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 21. mája (TASR) - Stovky tisíc ľudí vyšli v sobotu opäť do ulíc venezuelských miest, aby sa dožadovali pádu vlády na čele s prezidentom Nicolásom Madurom.Jedna z vôbec najväčších demonštrácií, nazvanása uskutočnila 50. deň od začiatku vlny protestov.Protestujúci v sobotu obsadili rozsiahle úseky hlavného cestného ťahu do metropoly krajiny Caracas. Postupne sa presunuli k ministerstvu vnútra v centre mesta.Demonštranti sa následne dostali do potýčok s políciou, ktorá na rozohnanie davu použila slzotvorný plyn.Od začiatku apríla prišlo pri protestoch o život 48 ľudí a ďalších najmenej 800 sa zranilo. Okolo 2000 ľudí bolo zadržaných.Venezuela čelí najhoršej hospodárskej kríze vo svojej histórii, a to aj napriek tomu, že má najväčšie zásoby ropy na svete. Obyvatelia krajiny sú vystavení nedostatku potravín a liekov popri "astronomicky" narastúcej miere inflácie.Demonštranti žiadajú predčasné voľby a oslobodenie desiatok politických väzňov.Samotný Maduro v súčasnej situácii tvrdí, že jeho politickí oponenti a nepriatelia sa snažia o prevrat v krajine, a to za podpory USA.