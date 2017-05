Náskok britských konzervatívcov výrazne klesol po útoku v Manchestri

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. mája (TASR) - Náskok britskej vládnucej Konzervatívnej strany premiérky Theresy Mayovej v prieskumoch klesol po samovražednom bombovom útoku v Manchesteri na doteraz najnižšiu úroveň - päť percent. Do júnových parlamentných volieb zostávajú necelé dva týždne, informovala dnes agentúra Reuters.Prvý prieskum verejnej mienky zverejnený po pondelňajšom útoku v Manchestri, ktorý uskutočnil inštitút YouGov, ukázal pokles náskoku konzervatívcov na päť percent zo sobotňajších deviatich percent a 18 percent spred dvoch týždňov. Mayovej stranu by teraz podľa neho volilo 43 percent voličov, zatiaľ čo podpora opozičnej Labouristickej strany vzrástla na 38 percent.Prieskum sa uskutočnil v dňoch 24-25. mája na vzorke 2052 ľudí.Takáto úroveň podpory by v prípade, že by sa voľby konali dnes, znížila Mayovej väčšinu v parlamente na dvoch poslancov zo súčasných 17, uviedol denník The Times, ktorý si prieskum objednal.Mayová vyhlásila predčasné voľby, aby posilnila svoju moc v rokovaniach o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie a získala viac času na riešenie následkov tohto. Ak sa jej nepodarí zlepšiť volebný výsledok jej predchodcu Davida Camerona, ktorý v roku 2015 získal väčšinu 12 parlamentných kresiel, jej volebný risk skončí neúspechom. Ked vyhlasovala voľby, mali konzervatívci podľa prieskumov 23-percentný náskok.Najnovší prieskum ovplyvnil nielen bombový útok v Manchesteri, ale aj to, že Mayová bola v pondelok nútená odvolať jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov. Chcela prinútiť starších ľudí platiť viac za sociálnu starostlivosť, čo jej oponenti označili za