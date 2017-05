Náskok konzervatívcov pred labouristami sa v Británii stenčuje

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. mája (TASR) - Náskok, ktorý britská Konzervatívna strana mala v nedávnych prieskumoch verejnej mienky pred labouristami, sa po zverejnení predvolebných sľubov troch hlavných strán stenčil.Z nedávnych prieskumov vyplývalo, že konzervatívci premiérky Theresy Mayovej by mohli získať aj o najmenej 150 zákonodarcov viac ako Labouristická strana Jeremyho Corbyna.Štyri prieskumy zverejnené v sobotu však namerali podporu konzervatívcov medzi 44 a 46 percentami, zatiaľ čo labouristov by volilo 33 až 35 percent ľudí. Z toho vyplýva väčšina už len o približne 40 kresiel.Napríklad v prieskume pre spoločnosť YouGov sa náskok konzervatívcov v priebehu jedného týždňa znížil na polovicu - 9 percentuálnych bodov.Mayová vo štvrtok okrem iného uviedla, že v prípade víťazstva svojich konzervatívcov v predčasných parlamentných voľbách 8. júna chce obmedziť imigráciu do Británie z členských i nečlenských krajín EÚ.Naproti tomu Corbyn sa v utorok zaviazal, že v prípade volebného víťazstva svojej strany znárodni železničné, energetické a vodárenské služby a zriadi rozvojové banky na podporu regionálnych ekonomických programov. Sľúbil tiež, že labouristi vyrokujú odchod z Európskej únie pri zachovaní prístupu krajiny na jednotný trh EÚ a ochranu práv občanov Únie žijúcich v Spojenom kráľovstve,Liberálni demokrati, výrazne zaostávajúci za konzervatívcami aj labouristami, v stredu prisľúbili, že ak voľby vyhrajú, usporiadajú referendum, ktoré sa bude týkať konečnej dohody o brexite.