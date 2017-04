Následky jadrovej havárie v Černobyle sa stále nepodarilo odstrániť

Na archívnej snímke z 10. novembra 2010 kontrolné stanovište štvrtého reaktora atómovej elektrárne v Černobyle so zničeným zariadením. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. apríla (TASR) - Havarovaný reaktor v ukrajinskom Černobyle je od konca minulého roka prikrytý novým oceľovým plášťom, no následky jadrovej nehody sa ešte stále nepodarilo úplne odstrániť. Pri príležitosti 31. výročia havárie to pre TASR povedala projektová koordinátorka Človeka v ohrození a CEE Bankwatch Network Dana Mareková.zdôraznila Mareková.Podľa profesora Pavla Povinca z Univerzity Komenského v bývalom Sovietskom zväze postavili 19 jadrových reaktorov rovnakých ako v Černobyle.spomínal v dávnejšom rozhovore pre TASR Povinec.V roku 1986 v komunistickom bloku spočiatku neboli žiadne informácie o havárii. Bratislavčania a obyvatelia západného Slovenska sa o černobyľskom výbuchu dozvedeli z viedenskej televíznej stanice, odkiaľ prichádzali alarmujúce informácie. Povinec, ktorý neskôr navštívil Černobyľ, povedal, že miera utajovania bola veľmi veľká.zdôraznil Povinec s tým, že vedci spočiatku nevedeli, aký to bude mať vplyv na slovenské územie.dodal Povinec.Radiácia na Slovensku síce ďalej stúpala, no napokon nedosiahla kritické hodnoty.uzavrel Povinec.Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986 v atómovej elektrárni na Ukrajine (vtedy časť Sovietskeho zväzu). Ide o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následnej explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, východnú Európu a Škandináviu. Kontaminoval rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska.