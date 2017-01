Nasledujúcu noc opäť prituhne, výstraha 1. stupňa trvá až do pondelka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Vo vysokohorskom prostredí pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo

Bratislava 22. januára (TASR) - Chladno bude i nasledujúcu noc. Teplota môže miestami klesnúť až na mínus 16 stupňov Celzia.Podľa meteorológov ide o nízku teplotu, ľudia by si mali dať pozor na svoje zdravie. Výstrahu prvého stupňa vydali pre časť Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Trvať by mala do pondelkového (23. 1.) rána.Pre nízke teploty sa na cestách môže tvoriť poľadovica, upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnosť.sk. Tvoriť sa môže najmä pri vodných tokoch a mostoch. Cestári nevylučujú, že namŕzať bude aj naviaty sneh.Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných ciest a cesty I., II., III. triedy a horské priechody sú zjazdné. Prevažne na severnom a strednom Slovensku sa na vozovkách nachádza kašovitý utlačený sneh.Vo vysokohorskom prostredí slovenských hôr pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo s výnimkou Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry, kde je malé lavínové nebezpečenstvo. Informoval Martin Buliak, zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.uviedol Buliak.Dnes ráno bolo podľa neho na horách jasno s výbornou viditeľnosťou až do 100 kilometrov, fúkal mierny vietor premenlivých smerov. Za posledné dni sa oteplilo, prevláda stabilné inverzné počasie, teplota dosahuje ráno v dolinách mínus sedem stupňov Celzia a na vrcholoch hôr mínus päť stupňov Celzia. Výška snehovej pokrývky v Nízkych Tatrách a Fatrách je podpriemerná, avšak aj tu sa môžu nachádzať lokality s nafúkaným, ubitým snehom vo forme dosiek menších rozmerov.