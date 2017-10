Našli telo prvého z ôsmich nezvestných Rusov z havarovaného vruľníka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Oslo 31. októbra (TASR) - Štyri dni po havárii ruského vrtuľníka, ktorý sa s ôsmimi osobami na palube zrútil do Severného ľadového oceánu neďaleko nórskeho arktického súostrovia Špicbergy, sa vo vzdialenosti asi 130 metrov od vraku stroja, v hĺbke okolo 200 metrov našlo telo prvej z obetí.Informovala o tom v utorok s odvolaním sa na miestne zdroje nórska tlačová agentúra NTS.Posádka ruskej ponorky pomohla v noci na utorok pri vyzdvihnutí jedného z nezvestných na povrch.K štvrtkovej havárii vrtuľníka došlo z doteraz neobjasnených príčin. Na palube stroja sa v tom čase nachádzalo osem ruských občanov - piati členovia posádky a traja vedci.Vrak helikoptéry, ktorý by mali vyzdvihnúť za pomoci špeciálneho nórskeho plavidla smerujúceho do danej lokality, sa podarilo lokalizovať počas uplynulého víkendu. Pátranie po telách ďalších obetí pokračuje.