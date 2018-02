Naštartuj sa na zdravý životný štýl s festivalom FITFEST

Foto: FITFEST Foto: FITFEST

Bratislava 6. februára (OTS) - Vieme čo ťa nakopne! Poď do toho zábavnou formou s festivalom FITFEST . Pridaj sa do fit komunity a buď viac ako fit.Druhý ročník festivalu zdravia spája 4 najdôležitejšie piliere aktívneho životného štýlu a to šport, zdravie, myseľ a jedlo. Nezáleží na tom či si mladší, starší, či máš svaly alebo to druhé! Na svoje si príde každý športovo založený, aj ten, kto potrebuje motivovať. Nenechaj si ujsť príležitosť získať aktuálny obraz o svojom zdraví. Príď sa uvoľniť a odreagovať po práci - stres ti nesvedčí! Spoznaj zaujímavých ľudí, mentorov, trénerov, odborníkov a objav nové športy.Zdravotné poradenstvo, workshopy, športové aktivity, prednášky, súťaže, atrakcie pre rodiny s deťmi, koncerty. To všetko na teba čaká spolu so známymi športovcami, odborníkmi a lekármi.Tešíme sa na teba 16. – 17. júna 2018 v obľúbenej rekreačno-oddychovej lokalite. Vidíme sa v Bratislavskom lesnom parku, na Partizánskej lúke pod Železnou studničkou!Venuj čas svojmu telu, zober svojho sparringpartnera a daj sa do FEST FIT formy! Sleduj novinky o festivale na našej Fun Page: https://www.facebook.com/pg/fitfest.sk/events/?ref=page_internal