Nástrahy na dejisku ZOH2018: Chrípka, extrémny chlad a Jet Lag

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenskí olympionici si v Pjongčangu musia dať pozor najmä na úskalia spojené s mrazivým počasím. Do dejiska ZOH odlietajú v dostatočnom časovom predstihu, aklimatizáciu by tak mali bez problémov zvládnuť. Počas troch týždňov pod piatimi kruhmi by mali dbať na prísun vitamínov, pretože vydajú viac energie ako inokedy.Slovenský olympijský výbor (SOV) odporučil všetkým členom výpravy očkovanie proti chrípke, žiadnu inú vakcínu nepotrebujú.zdôraznil pre TASR Ján Grauzel, ktorý bude dohliadať v Pjongčangu na zdravotný stav hokejistov.dodal Grauzel.Veľmi dôležitá bude samotná aklimatizácia, tú však slovenskí športovci majú dostatok času.vysvetlil Grauzel. Svoje po príchode zohrá aj Jet Lag, teda pásmová choroba, v medicíne označovaná ako desynchronóza. Označuje komplikácie spôsobené narušením biorytmu z dôvodu rýchleho prekonania viacerých časových pásiem pri dlhších cestách lietadlom:Na výkonnosť športovca má vplyv veľa skutočností, ktoré zápasu, či súťaži predchádzajú. Zvláštnu pozornosť preto treba venovať aj činnosti pred výkonom, i po ňom.poznamenal Grauzel a dodal:Členovia športovej výpravy Slovenska musia dbať aj na to, aby venovali dostatočnú pozornosť zložkám ľudskej potravy, ktorú organizmus nedokáže sám syntetizovať a človek ju teda musí získavať v potrave. Teda vitamínom.Nielen energetická výživa tvorí neoddeliteľnú časť batožiny lekárov, ktorí budú k dispozícii Slovákom počas hier.vysvetľuje Grauzel, ktorý sa najviac neobáva chorôb, či úrazov.Lekári olympijskej výpravy budú mať svoj režim, k dispozícii budú športovcom prakticky nonstop: