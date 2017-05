Nástupom J. M. Hurbana na faru v Hlbokom vstúpila táto obec do dejín

Jozef Miloslav Hurban. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Človek mieni, Pán Boh a život mení a v tých zmenách má najčastejšie prsty láska. Jozef Miloslav Hurban ešte v polovici roku 1842 mienil ísť študovať do Nemecka a tak zavŕšiť svoju vzdelanostnú a intelektuálnu prípravu na celoživotný post profesionálneho evanjelického kazateľa. Taký bol dobový mrav, taká bola zvyklosť, tak to robili slovenskí študenti predchádzajúcich generácií i jeho vrstovníci a iste to tak budú robiť aj mladšie generácie. No Hurban už vtedy tušil, že jeho profesionálnym domovom nebude a ani nemôže byť len kostolná kazateľňa a veci s ňou súvisiace. Už vtedy cítil, že ho čaká neľahký a neplatený post národného buditeľa, spisovateľa, redaktora a veru i revolucionára.Na štúdium si už stihol nasporiť dostatočnú nástupnú sumu peňazí, presvedčil aj jedného z najlepších priateľov a študentských funkcionárov z bratislavského lýcea Augusta Horislava Škultétyho, aby išli študovať vedno, dokonca aj Ľudovít Štúr prikývol na jeho rozhodnutie, no brezovský kaplán je akýsi nesvoj a rozhodnutie neustále odďaľuje. A hneď má naporúdzi celý tucet zdôvodnení. Po prvé - vyskladnenie zborníka Nitra je na spadnutie a aby z toho bola pravidelná ročenka, druhý ročník treba pripravovať už teraz, po druhé - Štúr chystá v Bratislave stretnutie najvernejších a ich rokovanie by sa malo týkať takého závažného kroku, akým je otázka literárneho jazyka Slovákov, no a po tretie - v tom rozbehnutom ochotníckom divadle v Sobotišti by sa malo pokračovať. Lenže - bez neho? Zdá sa, že tú najzávažnejšiu príčinu si v tomto čase ešte nechcel pripustiť.Život je však veľký výmyselník - rozhodol aj v tomto prípade. Začiatkom júna 1843 kaplánovi Hurbanovi z Brezovej, o ktorom išli len tie najlepšie chýry, ponúkli farárske miesto obyvatelia záhorskej obce Hlboké. No a taká ponuka sa neodmieta. Hurban sa vtedy definitívne rozlúčil s myšlienkou na zahraničné štúdiá a ponuku prijal. Ani on, ani Hlbočania v tej chvíli ešte netušili, že týmto činom vstúpili do dejín. A to skoro okamžite.Pretože mladosť sa snúbi s činom, slobodný mládenec Jozef Miloslav Hurban už začiatkom júla 1843 poskytol svoj nový domov na schôdzku o najposvätnejšej veci každého národa - o jazyku. V dňoch 11. - 16. júla 1843, teda prakticky celý pracovný týždeň, sa tam uskutočnila schôdzka troch vzdelaných mladých slovenských mužov, aby sa odhodlali k historickému činu.Jaroslav Rezník to v knihe Túry do literatúry prostredníctvom Hurbanovho vnútorného monológu opísal takto: „Treba dodať, že Ján Hollý v tom čase už poznal obsah prvého ročníka almanachu Nitra, ktorý zostavil a zredigoval Hurban a ktorý vzbudil medzi vzdelancami oboch konfesií veľkú pozornosť. Hoci Ján Hollý bol vtedy už skoro slepý, všetky príspevky mu prečítal jeho priateľ a kňazský kolega Martin Lackovič, u ktorého v starobe býval na Dobrej Vode. Páčila sa mu najmä koncepcia almanachu, ktorý mal päť častí: Hlasy k Nitře, Spěvy historické, Obrazy z přítomnosti, Rozmanitost básnická a Minulost. Z príspevkov to bola Hurbanova lyricko-epická báseň Osudové Nitry, Sládkovičove básne a oba prozaické príspevky, čo konkrétne znamenalo prózu J. M. Hurbana Svatoplukovci aneb pád Říše Velkomoravské a historickú povesť Janka Kalinčiaka z čias kráľa Mateja Bozkovci. Neveľmi reagoval na uverejnenie básní už vtedy známeho českého básnika Karla Hynka Máchu a už vôbec sa mu nepáčilo, že príspevky boli napísané a publikované po česky. No keď mu vysvetlili, že nasledujúci ročník už bude vytlačený v živej a gramaticky definovanej literárnej slovenčine, pousmial sa, ukázal na titulný list zborníka a poklepkal prstom po jeho dolnom okraji. Titulný list 1. ročníka almanachu Nitra mal totiž tento text: „NITRA. DAR dcerám a synům Slowenska, Morawy, Čech a Slezska obětovaný, vydáwana od Miloslava Jos. Hurbana, Ročnjk I / W Prešporku, čili w Břetislawě nad Dunagem. 1842. Písmem urozeného Antonina Šmida.“ Jánovi Hollému sa veľmi páčilo, že mladíci napísali „, čo nebývalo v tom čase bežné.Život teda rozhodol, že Hurban neodišiel študovať do zahraničia a že zostal na Slovensku. Aj Ľudovítovi Štúrovi to prišlo vhod. Zo dňa na deň bol presvedčenejší, že Hurbana bude skoro každodenne potrebovať. Cesta k slovenčine bude ešte plná nástrah, ale už sa vyjasnieva a prvé kroky boli úspešné. A ak sa podarí vydať Nitru v slovenčine podľa ich predstáv, pridajú sa k nim mnohí ďalší. Najmä tí z ich generácie. Pravdou však je, a Štúr to ešte netuší, že Hurban síce myslí na Nitru a pripravuje ju, no stále častejšie chodieva do Sobotišťa. A za celý svet si nechce priznať, že jeho rozhodnutie zrieknuť sa štúdia v zahraničí asi najviac ovplyvnilo to čarovné dievča zo sobotištského javiska.