Natalie Portman si odmietla prísť prevziať židovskú Nobelovku

Natalie Portman *

* vlastným menom Neta-Lee Hershlag, sa narodila v Izraeli a do Spojených štátov sa presťahovala ešte ako dieťa. Z detskej herečky sa postupne vypracovala na uznávanú hviezdu. Do povedomia verejnosti sa dostala v roku 1994, keď si po boku Jeana Rena zahrala vo filme Leon. Známa je aj ako Padmé Amidala z prequelovej trilógie Hviezdnych vojen z rokov 1999, 2002 a 2005.



Zatiaľ najväčší úspech jej kariéry prišiel s hlavnou rolou vo filme Čierna labuť (2010) režiséra Darrena Aronofského. Stvárnenie baleríny Niny Sayers prepadajúcej šialenstvu z nej spravilo kráľovnú sezóny filmových cien, keď na prelome rokov 2010 a 2011 ovládla ankety asociácií filmových kritikov a získala aj Critics' Choice Movie Award, Independent Spirit Award, Screen Actors Guild Award, britskú cenu BAFTA, Zlatý glóbus aj Oscara. Okrem toho si zahrala aj v snímkach ako Návrat do Cold Mountain (2003), Precitnutie v Garden State (2004), Na dotyk (2004), V ako Vendeta (2005), Goyove prízraky (2006), Kráľova priazeň (2008), Bratia (2009), Knight of Cups (2015), Jane Got a Gun (2016), Jackie (2016) alebo komiksovkách Thor (2011) a Thor: Temný svet (2013).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

JERUZALEM 21. apríla (WebNoviny.sk) — Oscarová herečka Natalie Portman si v júni neprevezme prestížnu izraelskú Genesis Prize, známu tiež ako židovská Nobelova cenu.Dôvodom sú nedávne udalosti v Izraeli, ktoré ju podľa medializovaných správ "mimoriadne rozrušili". Izraelská vláda v uplynulých dňoch tvrdo zasiahla proti protestujúcim Palestínčanom v Pásme Gazy. Výsledkom bolo 37 mŕtvych a stovky zranených. Herečka preto v sobotňajšom stanovisku organizátorom podujatia oznámila, že "sa rozhodla na ňom nezúčastniť, pretože nechce, aby to vyzeralo, že podporuje premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý mal na ceremónii predniesť prejav".Ocenenie jej udelili za angažovanosť v spoločenských problémoch a hlbokú oddanosť židovským a izraelským koreňom. Cenu dotovanú sumou jeden milión dolárov (v prepočte približne 863-tisíc eur) udeľuje izraelská nadácia Genesis Prize každoročne jednej osobnosti, ktorú pre jej profesionálne úspechy a reprezentovanie židovských hodnôt považujú za inšpiráciu pre ďalšie generácie Židov.Genesis Prize udeľujú od roku 2014. Natalie Portman mal ocenenie v júni v Jeruzaleme odovzdať izraelský premiér Netanjahu. Jeho predchádzajúcimi nositeľmi sú bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, režisér a herec Michael Douglas, huslista Jicchak Perlman a sochár Anish Kapoor.