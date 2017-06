NATO a partneri začali pozemné a námorné cvičenia v Európe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 1. júna (TASR) - Tisíce príslušníkov síl NATO a partnerských štátov sa zapojili dnes do pozemných a námorných cvičení, ktoré sa konajú v strednej a východnej Európe. Cieľom dvoch súbežných akcií je demonštrovať schopnosti spolupráce a rýchlej odozvy v období, keď sa tento región cíti byť ohrozovaný Ruskom, napísala agentúra AP.Približne 4000 vojakov z USA a 13 európskych štátov sa zúčastňuje na každoročnom námornom cvičení Baltské operácie (BALTOPS), ktoré otvorili v poľskom prístave Štetín. Prebiehajúci 45. ročník, ktorý potrvá do 16. júna, zahŕňa námorné, vzdušné i pozemné sily. Nasadených bude približne 50 lodí a ponoriek, ako aj 50 lietadiel.Hovorca BALTOPS Jacek Kwiatkowski uviedol, že vojaci budú nacvičovať boj proti ponorkám a námorným mínam, využívanie protivzdušnej obrany a výsadkov či obranu proti námorným plavidlám.NATO uskutočňuje cvičenia v Baltskom mori od roku 1972. V roku 1993 sa k vtedajším členom pripojili aj krajiny bývalého východného bloku, ktoré sa uchádzali o vstup do aliancie. Na tohtoročnom cvičení BALTOPS sa okrem Američanov a hostiteľských Poliakov zúčastňujú i vojaci z Belgicka, Británie, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Nórska a Švédska.V Rumunsku sa medzitým koná cvičenie pod názvom Ušľachtilý skok 2017, ktoré otvorili ešte v pondelok v Grécku. Aliancia pri ňom nasadzuje 2000 vojakov, 1000 členov pomocného personálu a 500 vozidiel z 11 krajín.Konvoj s približne 300 vojakmi dorazil dnes do Rumunska zo susedného Bulharska, ďalší vojaci by mali pricestovať zo základní v Albánsku, Británii, Holandsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Španielsku. Cvičenie v Rumunsku má preukázať schopnosti tzv. jednotiek veľmi rýchlej reakcie, vytvorených po summite NATO v roku 2014 vo Walese.