NATO ešte nerozhodlo o mieste konania summitu v roku 2018

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia vo štvrtok upozornila, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o tom, kde sa uskutoční budúci summit tohto zoskupenia, ktorý by sa mal konať v roku 2018. Záujem prejavilo Turecko a tiež Belgicko, kde NATO má k dispozícii nové sídlo a všetky logistické podmienky pre organizovanie takýchto veľkých podujatí.O mieste budúcoročného summitu NATO by mali rozhodnúť ministri obrany už 29-člennej aliancie na ich pravidelnom bruselskom stretnutí koncom júna. Čierna Hora by sa mala stať 29 členom aliancie začiatkom júna.Tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu NATO uviedla, že Turecko v rámci minulotýždňového summitu aliancie v Bruseli predostrelo svoju ponuku hostiť niektorý z ďalších summitov tejto organizácie,Zároveň je tu však ponuka belgickej strany, keď Brusel upozorňuje na možnosti nového ústredia aliancie, ktoré by mohlo hostiť všetky ďalšie vrcholné stretnutia lídrov NATO.Nemecké noviny Die Welt v stredu oznámili, že spojenci z NATO odmietli ponuku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na uskutočnenie budúcoročného summitu aliancie v Turecku. Noviny sa odvolávali na nemenované zdroje NATO, podľa ktorých aliancia nechce týmto prestížnym podujatím vylepšiť medzinárodné postavenie Turecka.Belgicko už naznačilo, že je ochotné hostiť v Bruseli aj ďalší summit NATO, v roku 2018.