NATO je znepokojené rastúcou aktivitou ruských ponoriek v Atlantiku

Washington/Brusel 23. decembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) sa obáva rastúcej aktivity ruských ponoriek v Stredozemnom mori a Atlantiku. Od roku 2014 bolo do služby uvedených ďalších 13 ponoriek a aktivity Ruska v tejto oblasti sú teraz na najvyššej úrovni od konca studenej vojny, povedal v rozhovore pre nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) a denník Washington Post generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.uviedol Stoltenberg. Ponorky podľa neho operujú po celom Atlantiku aWashington Post v tejto súvislosti s odvolaním sa na vysoko postavených vojenských predstaviteľov napísal, že ruské ponorky sa v severnom Atlantiku čoraz častejšie pohybujú v blízkosti dôležitých dátových káblov, zabezpečujúcich internetové a ďalšie komunikačné služby medzi Európou a Severnou Amerikou. Prostredníctvom týchto káblov sa tiež uzatvárajú obchodné transakcie za bilióny dolárov.Ak by sa podarilo tieto spojenia prerušiť, malo by to obrovský dopad na globálnu ekonomiku. V prípade ichby mohla Moskva získať cenné informácie o medzinárodných dátových tokoch.cituje Washington Post amerického admirála Andrewa Lennona, veliteľa ponorkovej flotily Aliancie.Podľa amerického denníka je NATO znepokojené do takej miery, že plánuje opätovne zriadiť veliteľské stanovište pre severný Atlantik, zrušené po konci studenej vojny.Pre FAS Stoltenberg uviedol, že Aliancia plánuje zriadiť nové velenie pre Atlantik a pre logistiku v Európe, ktoré by mali zabezpečiť efektívne zásobovanie personálu a materiál v prípade eskalovania konfliktu s Ruskom.NATO takisto intenzívne pracuje na vylepšení svojich protiponorkových kapacít, tvrdí Washington Post. Aktivity Ruska navyše prinútili Západ oživiť jeho zručnosti pri sledovaní ponoriek, ktoré sa síce precvičovali aj počas studenej vojny, ale v posledných mesiacoch sa opäť stali nevyhnutnosťou.