NATO očakáva pričlenenie Čiernej Hory

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. januára (TASR) - Čierna Hora je na dobrej ceste stať sa 29. členom Severoatlantickej aliancie. Malo by k tomu dôjsť ", uviedol dnes generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas stretnutia v Bruseli s čiernohorským premiérom Duškom Markovičom.Stoltenberg vyjadril presvedčenie, že všetkých 28 členov aliancie už čoskoro dokončí proces ratifikácie pristúpenia Čiernej Hory do NATO, po ktorom sa malá balkánska krajina stane riadnym členom tohto zoskupenia. Ratifikáciu doteraz ukončilo 21 členských štátov, Francúzsko by malo členstvo Čiernej Hory v NATO ratifikovať v priebehu dnešného dňa.vyhlásil Stoltenberg počas spoločnej tlačovej konferencie s Markovičom. Dodal, že sa teší na skoré privítanie tejto krajiny ako nového člena NATO.Premiér Čiernej Hory vyjadril nádej, že sa jeho krajina zúčastní tohoročného summitu NATO už ako plnoprávny člen. Summit by sa mal konať koncom mája (24-25.5) v novom sídle aliancie v Bruseli.Obaja, Markovič aj a Stoltenberg vyjadrili presvedčenie, že proces ratifikácie ukončia čoskoro aj tie krajiny, ktoré tak zatiaľ neurobili, vrátane Spojených štátov, kde tento proces už prešiel príslušným výborom v Senáte.