NATO otvorí kanceláriu v Moldavsku aj napriek nesúhlasu prezidenta

Brusel 9. februára (TASR) - Moldavsko bude mať Styčnú kanceláriu NATO. K jej otvoreniu by malo dôjsť v apríli v Kišiňove, aj napriek nesúhlasnému postoju nového moldavského, prorusky orientovaného prezidenta Igora Dodona.Otvorenie styčnej kancelárie Severoatlantickej aliancie potvrdil v stredu štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Moldavska Lilian Darii, informovala dnes rumunská tlačová agentúra Agerpres.Generálny štáb NATO medzitým potvrdil, že styčnú kanceláriu aliancie v Kišiňove povedie pôvodom Litovčanka Kristina Baleisyte. Tá v súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa vedúceho styčnej kancelárie NATO v Gruzínsku.Dohodu o otvorení styčnej kancelárie NATO v Kišiňove podpísal moldavský premiér Pavel Filip spolu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom počas novembrovej návštevy v bruselskom sídle aliancie. V decembri bola táto dohoda ratifikovaná moldavským parlamentom a odobrená predošlým prezidentom Nicolaem Timoftim.Nový prezident však v utorok počas svojej návštevy v Bruseli označil otvorenie kancelárie NATO v Kišiňove zapovedal Dodon počas spoločnej tlačovej konferencie so zástupkyňou generálneho tajomníka aliancie Rose Gottemoellerovou.Gottemoellerová však moldavského prezidenta upozornila, že plánovaná styčná kancelária nie je vojenská základňa. Podľa nej je to diplomatická misia nižšieho stupňa, aké už aliancia otvorila napríklad v Kyjeve, Moskve či v Tbilisi.