NATO pre tureckú blokádu Rakúska mení pravidlá partnerských programov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Viedeň 24. mája (TASR) - Turecko už mesiace blokuje partnerské programy Severoatlantickej aliancie vzhľadom na hnev nad kritikou zo strany Rakúska. NATO teraz reaguje - nie však tak, ako by si to neutrálna alpská republika želala.Členovia aliancie v utorok večer rozhodli, že vojenská spolupráca s nečlenskými štátmi môže byť v budúcnosti plánovaná samostatne s jednotlivými partnerskými krajinami, informuje agentúra DPA. Turecku ako členovi NATO to umožní zamedziť úzku spoluprácu aliancie s Rakúskom. Viedeň preto môže očakávať, že sa pre spor s Ankarou nebude nateraz môcť zúčastňovať na dôležitých partnerských programoch NATO.Za zmenou plánovania aliancie je skutočnosť, že turecká vláda v súčasnosti blokuje celé programy NATO so 41 partnerskými krajinami len preto, že sa na nich zúčastňuje Rakúsko.Keďže Turecko nemôže byť donútené stiahnuť nesúhlas voči spolupráci s Rakúskom, objavil sa v decembri návrh teraz schválenej zmeny pravidiel programu Partnerstvo za mier. Namiesto doterajšej jednej dohody so všetkými účastníkmi programu sa bude môcť NATO dohodnúť na partnerských programoch individuálne s jednotlivými krajinami.Dôvodom tureckej blokády sú vyjadrenia popredných rakúskych politikov z uplynulých mesiacov. Žiadali totiž okrem iného zastavenie prístupových rozhovorov Ankary s EÚ a dôrazne kritizovali násilný postup tureckého vedenia voči politickým oponentom po vlaňajšom pokuse o prevrat.Rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil vyjadril v utorok opätovne pobúrenie nad reakciou z Ankary. Pre agentúru APA povedal, že Turecko svojím postupomBlokáda bude mať totiž dlhodobé dôsledky pre mierové misie na západnom Balkáne, do ktorých Rakúsko prispieva stovkami vojakov, zdôraznil Doskozil. Viedeň je ochotná v tomto príspevku pokračovať, na to je však potrebná aj solidárnosť európskych partnerov.Diplomatické zdroje uviedli, že postup Ankary síce neovplyvňuje súčasné nasadenie Rakúšanov v rámci misií v Kosove, Bosne a Afganistane, môže sa však stať problémom v dlhodobom horizonte, pretože rakúski vojaci nebudú môcť absolvovať dôležité prípravné výcvikové programy a cvičenia.Hovorca NATO pre DPA povedal, že Rakúsko v každom prípade zostane partnerom aliancie.dodal.