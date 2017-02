NATO rozširuje svoju účasť na výcviku irackých vojakov

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia dnes rozšíri svoju účasť na výcviku irackých armádnych dôstojníkov. Tento program bol potvrdený na minuloročnom summite NATO vo Varšave.V rozhovore pre americký denník The Wall Street Journal to potvrdil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Dodal, že misia aliancie spočiatku nebude početná, aleNATO začalo s výcvikom dôstojníkov pre potreby irackej armády vlani na jar v Jordánsku. Od januára tohto roku sa výcvik irackých dôstojníkov odohráva na irackom území.Momentálne je v Iraku desať inštruktorov NATO, pričom ich počet by mal stúpnuť na 17. V prvej etape by mali vycvičiť 30 irackých vojakov a potom sa podieľať na formácii ďalších jednotiek. V Jordánsku prešlo výcvikom približne 350 dôstojníkov z Iraku.Administratíva nového amerického prezidenta Donalda Trumpa označila aktivizáciu boja proti terorizmu za jednu zo svojich hlavných priorít, a to aj po línii NATO. Túto možnú perspektívu posilňovania síl aliancie v rámci protiteroristickej koalície, ktorá bojuje v Sýrii a Iraku proti džihádistickému Islamskému štátu, však Francúzsko a Nemecko vnímajú skepticky.