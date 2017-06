NATO sa dohodlo, že pošle tisíce vojakov do Afganistanu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. júna (TASR) - Ministri obrany členských štátov NATO sa vo štvrtok v Bruseli dohodli, že aliancia pošle tisíce vojakov do Afganistanu, kde vládne sily bojujú proti militantnému hnutiu Taliban a proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Boje vedú aj vyše dva roky po tom, ako aliancia ukončila svoju bojovú misiu v krajine, stále sa zmietajúcej vo vojne.Ministri obrany sa na rokovaní NATO v Bruseli dohodli, že pošlú ďalších vojakov do nebojových operácií, keďže v Afganistane silnie povstanie a vláda má pod kontrolou len 60 percent územia krajiny.vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "Pätnásť štátov už prisľúbilo ďalších vojakov," dodal.Bojová misia NATO v Afganistane, vôbec najväčšia vojenská operácia NATO, trvala 11 rokov, a keď vrcholila, aliancia mala v tejto krajine nasadených 130.000 vojakov. Misia sa skončila v decembri 2014.Potom už zostalo v Afganistane približne 12.000 vojakov NATO, ktorí však poskytovali výcvik, pomoc a poradenstvo afganským silám. Zďaleka najväčším počtom vojakov prispeli Spojené štáty - mali ich tam takmer 7000. Okrem nich mali USA v krajine v inej misii nasadených okolo 8400 vojakov a ich počet sa má takisto zvýšiť.Hoci NATO má ešte len oznámiť oficiálny počet dodatočne prisľúbených vojakov, odhaduje sa, že tento údaj by sa mohol približovať k počtu 4000.Stoltenberg uviedol, že podpora NATO sa bude zameriavať na tri oblasti: posilňovanie afganských síl určených na špeciálne operácie; podpora rozvoja afganských vzdušných síl; a podpora veliacich schopností a výcviku afganských dôstojníkov.Šéf NATO povedal, že hoci verí vo vyrokované riešenie konfliktu v Afganistane, posilnenie počtu vojakov je potrebné, aby bol Taliban nútený urobiť za rokovacím stolom ústupky." vysvetlil Stoltenberg.Taliban minulý týždeň varoval USA a NATO, aby neposielali do Afganistanu ďalších vojakov. Tento odkaz zverejnil vodca hnutia Hajbatulláh Áchúndzáda pred moslimským sviatkom íd al-fitr.Obvinil USA a ich spojencov, že svojou prítomnosťou, ale ponúkol, ak sa