NATO vyšle do Afganistanu ďalších približne 3000 vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia vyšle do Afganistanu ďalších približne 3000 príslušníkov ozbrojených síl svojich členských štátov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga.Pred dnešným stretnutím ministrov obrany NATO v Bruseli Stoltenberg uviedol, že ochotu vyslať ďalších svojich vojakov do Afganistanu už prisľúbilo 15 členských štátov Aliancie a prísľuby ďalších krajín očakáva v priebehu dnešného dňa.Podľa Stoltenberga však zvýšenie počtu vojakov NATO v Afganistane neznamená, že sa Aliancia znovu začne zapájať do bojových operácií proti militantnému hnutiu Taliban.povedal Stoltenberg.Aliancia si stanovila za cieľ najmä zintenzívnenie výcviku príslušníkov afganských špeciálnych jednotiek, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti Talibanu. Ďalším cieľom NATO v Afganistane je pomoc pri budovaní tamojších vzdušných síl a výcvik pilotov.