Nauertová: Pompeo má s predstaviteľmi KĽDR rokovať čo najskôr

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v "čo najskoršom termíne" stretne so severokórejskými predstaviteľmi, aby s nimi rokoval o implementácii dohody podpísanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas ich schôdzky v Singapure.Informovala o tom v piatok agentúra Jonhap odvolávajúca sa na americké ministerstvo zahraničných vecí.Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová však na pravidelnom brífingu vo Washingtone uviedla, žeJuhokórejské médiá predtým s odvolaním sa na vyjadrenie juhokórejského poslanca Pak Či-wona z opozičnej Strany za demokraciu a mier uviedli, že Pompeo by mohol navštíviť KĽDR tento víkend alebo na budúci týždeň.Podľa slov tohto politika, ktoré odzneli v rozhlasovom vysielaní, sa zdá, že Pompeovu cestu do Severnej Kórey zdržala nedávna návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una v Číne. Kim pricestoval v utorok do Pekingu, aby rokoval už tretíkrát za približne rovnaký počet mesiacov s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.Podľa Jonhapu nie je známe, či je vyjadrenie uvedeného poslanca podložené dôveryhodnými informáciami. Ako však agentúra pripomenula, ide o bývalého šéfa kancelárie juhokórejského prezidenta Kim Te-džunga, ktorý sa v roku 2000 tajne stretol so severokórejskými predstaviteľmi v Číne, keď sa podieľal na prípravách prvého medzikórejského summitu.Historické stretnutie Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure sa uskutočnilo 12. júna.Kim sa počas schôdzky s Trumpom v Singapure zaviazal k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky od USA. Trump tam prekvapujúco vyhlásil aj to, že pozastaví "vojnové hry", ktorých sa pravidelne zúčastňujú americké a juhokórejské jednotky. Ako dôvod svojho rozhodnutia Trump uviedol, že tieto manévre sú nákladné a provokačné.Agentúra AP poznamenala, že je otázne, ako rýchlo KĽDR bude súhlasiť s ukončením svojho program výroby jadrových zbraní a aké ústupky bude za to žiadať počas rokovaní.