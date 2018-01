Navaľného tím bojuje za jeho účasť v ruských prezidentských voľbách

Alexej Navaľny Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. januára (TASR) - Najvyšší súd Ruskej federácie v sobotu potvrdil platnosť rozhodnutia súdu nižšieho stupňa, ktorý zamietol odvolanie opozičného lídra Alexeja Navaľného proti negatívnemu stanovisku Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) k jeho kandidatúre v marcových prezidentských voľbách.Informovala o tom agentúra Interfax, ktorá dodala, že týmto verdiktom Najvyššieho súdu nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktorý dospel k záveru, že odmietavý postoj ÚVK k Navaľného kandidatúre vo voľbách je v súlade so zákonom.Navaľného advokát Ivan Ždanov pre Interfax uviedol, že jeho mandant sa bude aj naďalej domáhať zrušenia rozhodnutia ÚVK, ktorá odmietla zaregistrovať iniciatívnu skupinu voličov podporujúcich účasť Navaľného ako nezávislého kandidáta vo voľbách, čím lídrovi opozícia znemožnila kandidovať.Ako dôvod ÚVK uviedla platné usvedčenie Navaľného z údajnej sprenevery, ktoré mu najbližších desať rokov bráni uchádzať sa o prezidentský úrad. Samotný Navaľnyj ho označuje za politicky motivované a v súvislosti so zákazom kandidatúry vyzval svojich stúpencov na bojkot volieb.Ždanov spresnil, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu zo soboty sa odvolajú k predsedníctvu tejto súdnej inštancie a obrátia sa aj na Ústavný súd Ruskej federácie.Advokát vyhlásil, že. Vysvetlil, že prezídium Najvyššieho súdu a Ústavný súd môžu Navaľného žalobu preskúmať veľmi rýchlo a zaviazať ÚVK, aby opozičnému politikovi umožnila kandidovať vo voľbách.uviedol Ždanov.Predstavitelia štábu Navaľného už skôr avizovali, že ak ruské súdy nezrušia rozhodnutie ÚVK, obrátia sa na Európsky súd pre ľudské práva.Prezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia 18. marca, predvolebná kampaň sa začala 18. decembra. Ich favoritom je súčasný prezident Vladimir Putin, ktorého funkčné obdobie sa skončí 7. mája.V prípade volebného víťazstva zostane Putin (65), vo funkcii ďalších šesť rokov, teda až do roku 2024. Podľa posledných prieskumov mu dôveruje približne 80 percent Rusov, takže je jeho víťazstvo podľa agentúry AP prakticky isté.