Navaľnému vrátili pas, chce odcestovať do zahraničia a liečiť si zrak

Alexej Navaľny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. mája (TASR) - Ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému dnes po piatich rokoch vrátili cestovný pas. Podľa servera BFM.ru o tom politik informoval na svojom blogu s tým, že teraz môže odcestovať do zahraničia a podrobiť sa liečbe zraku poškodeného pri nedávnom útoku.Navaľnyj spresnil, že dnes ráno mal telefonát z Federálnej migračnej služby (FMS), ktorý spočiatku považoval za "žartík".vysvetlil.Napriek pochybnostiam však do sídla FMS šiel a pas dostal. "Zdá sa, že pre oblasť medicíny platí akési prímerie," dodal Navaľnyj.Informoval, že vyšetrenie, ktorému sa podrobil v stredu, ukazuje, že jeho pravé oko má schopnosť vidieť obmedzenú na 15 percent. Podľa názoru lekárov však "šanca je, budeme liečiť". Liečbe sa podrobí na niektorej z očných kliník špecializujúcich sa na popáleniny.K čiastočnej strate zraku u Navaľného došlo po tom, ako sa minulý štvrtok stal terčom útoku zo strany muža, ktorý údajne patrí k ultranacionalistickej radikálnej skupine.Tento útok bol spočiatku považovaný za banálny, keďže tzv. zeľonka, ktorou muž útočil, sa bežne predáva v lekárňach a nie je nebezpečná ani pri kontakte s očami.Navaľnyj však tvrdí, že utrpel na oku popáleniny. Jeho ošetrujúci lekár uviedol, že do dezinfekčného roztoku bola zrejme primiešaná neznáma agresívna látka.BFM.ru ďalej informovala, že používatelia sociálnych sietí identifikovali dvoch mužov, ktorí Navaľnému spôsobili poškodenie zraku. Navaľnyj dnes vyslovil podozrenie, že okrem identifikovaných osôb sa na útoku mohli podieľať aj ďalšie osoby. Dodal, že mieni podať žalobu aj na vyšetrovacie orgány a Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, a to za ich nečinnosť.Navaľnyj pred časom oznámil, že vo voľbách v roku 2018 sa mieni uchádzať o funkciu ruského prezidenta. Prekážkou pre jeho kandidatúru je však odsúdenie za spreneveru. Tento rozsudok v stredu potvrdil aj kirovský oblastný súd. Navaľného advokáti sa však proti nemu chcú odvolať na Európskom súde pre ľudské práva.