Navracanie migrantov z Grécka do Turecka postupuje pomaly

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 4. augusta (TASR) - Navracanie migrantov z Grécka do Turecka v rámci dohody medzi Európskou úniou a Ankarou postupuje len pomaly. Grécko a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) od vstupu tejto dohody do platnosti v apríli 2016 odsunuli z východoegejských ostrovov do Turecka dosiaľ 1304 osôb, informovala dnes agentúra DPA s odvolaním sa na grécku políciu.V stredu previezli z ostrova Lesbos do tureckého prístavu Dikili loďou 15 migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Väčšina z nich pochádza z Pakistanu a afrických štátov, vyplýva z policajného oznámenia.Preverovanie žiadostí o azyl trvá vzhľadom na nedostatok pracovníkov a iné úradné problémy niekoľko mesiacov. Na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora čaká na svoj ďalší osud v súčasnosti okolo 15.000 migrantov a utečencov.Dohoda EÚ a Turecka stanovuje, že Únia môže vrátiť späť do Turecka všetkých migrantov, ktorí prídu cez túto krajinu na grécke ostrovy a nebude im udelený azyl.Ďalších 1462 migrantov vrátili priamo do krajín pôvodu v rámci programu dobrovoľného návratu v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), uviedla tiež polícia v Aténach.