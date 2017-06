Navracsics kritizoval rétoriku Orbánovej vlády v otázke migrácie

Tibor Navracsics. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Budapešť 29. júna (TASR) - V Maďarsku prebieha iba veľmi obmedzená diskusia o prisťahovalectve a multikultúrnej existencii, čo je aj dôsledkom maďarských národných tráum. V rozhovore pre dnešné vydanie týždenníka Heti Válasz to uviedol eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.Komisár zároveň vyjadril presvedčenie, že Maďarsko nie je jednofarebné a že by malo rešpektovať rozhodnutie EÚ o utečeneckých kvótach. Súčasná vláda maďarského premiéra Viktora Orbána je v otázke kvót opačného názoru.Navracsics, ktorý bol vicepremiérom a neskôr ministrom zahraničných vecí v Orbánových vládach, podľa spravodajského servera hvg.hu podotkol, že v záležitosti relokácie prisťahovalcov existuje platné rozhodnutie, ktoré je potrebné vykonať. Zdôraznil, že by tak Maďarsko malo urobiť už aj preto, lebo v tejto kauze nepožiadalo o odklad rozhodnutia až do vynesenia príslušného súdneho verdiktu.Hvg.hu pripomína, že Orbán v utorok vyhlásil, že aj keď Maďarsko prehrá súdny spor o kvótach, do krajiny nepríde ani jeden utečenec.Eurokomisár obhajoval pre Heti Válasz aj integrovanie moslimov, čo je podľa hvg.hu pre viacerých politikov vládnej strany Fidesz "neriešiteľnou otázkou".