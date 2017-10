Návrat nemeckého autora tureckého pôvodu poznačil incident

Na archívnej snímke prepustený nemecký spisovateľ tureckého pôvodu Dogan Akhanli prichádza do kancelárie svojho právnika v Madride 21. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 19. októbra (TASR) - Verbálny atak istého muža v tureckom jazyku zažil vo štvrtok večer krátko po návrate zo Španielska do Nemecka na letisku v Düsseldorfe nemecký spisovateľ tureckého pôvodu Dogan Akhanli.Podľa slov Akhanliho právneho zástupcu Ilyiasa Uyara, na ktorého sa odvoláva tlačová agentúra DPA, označil muž autora okrem iného za. Obaja absolvovali potom emotívnu dlhšiu výmenu názorov.Spisovateľ, ktorého počas dovolenky v Španielsku zadržali 19. augusta na podnet Turecka a ktorého po zložení kaucie o deň neskôr prepustili na slobodu, si definitívne vydýchol až v uplynulý piatok. Vtedy totiž španielska vláda rozhodla o jeho nevydaní do krajiny polmesiaca.Akhanli sa v Düsseldorfe priznal, že sa po rozhodnutí španielskych úradov vracal do Nemecka v radostnej nálade, ale z incidentu na letisku je podráždený. Vyjadril však nádej, že už o pol hodiny to bude opäť iné.Podľa autorových slov uvedený muž (zrejme šofér, ktorý čakal na klienta na letisku a náhodne bol svedkom jeho návratu), na neho okrem iného kričal, že táto krajina (Nemecko) ho nemôže zachrániť.Na radnici v Kolíne nad Rýnom sa Akhanli v piatok stretne s predstaviteľmi médií, aby detailnejšie zaujal stanovisko k celej jeho kauze.