Návrh na obmedzenie dôhod pre nezamestnaných je v 2. čítaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Práca na dohodu pre evidovaných nezamestnaných sa má obmedziť na 40 dní v roku. Takúto novinku prinesie novela zákona o službách zamestnanosti z dielne rezortu práce. Dnes právnu normu posunul parlament do druhého čítania.V súčasnosti môžu ľudia pracovať na dohodu a byť na úrade práce, ale ich zárobok nesmie prekročiť 148,57 eura mesačne. Podľa rezortu práce je 40 dní dostatočne dlhá doba na to, aby človek neprišiel o pracovné návyky.upozorňuje ministerstvo.Prax totiž ukázala, že uchádzači presahujú rozsah práce, ktorá sa pri dohodách predpokladá. Ministerstvo vyčíslilo, že desaťtisíce ľudí majú dohody celoročne a ďalších niekoľko tisíc ľudí pracuje na dohodu niekoľko rokov po sebe. Dokonca veľmi často u toho istého zamestnávateľa. Novela by mala tomuto zabrániť a prispieť k tomu, aby sa evidovaní nezamestnaní dokázali zamestnať.Ministerstvo navrhuje okrem stanovenia doby práce na dohodu aj vylúčenie možnosti zárobkovej činnosti u zamestnávateľa, u ktorého uchádzač o zamestnanie pracoval pred zaradením do evidencie.Novela má priniesť aj ďalšie zmeny. Uchádzači o zamestnanie majú mať povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem. Za porušenie tohto ustanovenia bude môcť byť uchádzač vyradený z evidencie. Ministerstvo zároveň navrhuje zachovať maximálnu hranicu odmeny za zárobkovú činnosť vo výške 75 % sumy životného minima.Právna norma má podľa rezortu práce zabezpečiť vyššiu motiváciu uchádzačov prijať a udržať si zamestnanie sprostredkované úradom tým, že sa neumožní jeho bezprostredný opätovný vstup do evidencie úradu práce, a to na obdobie šiestich mesiacov od skončenia zamestnania, ak sa sprostredkované zamestnanie predčasne skončí do jedného mesiaca od jeho začatia, a to opakovane. Toto sa nemá týkať prípadov, ak sa skončí pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.Priemerný počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí počas evidencie na úrade práce vykonávali zárobkovú činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru, v posledných rokoch predstavoval okolo 60.000 ľudí. Aj inšpektoráty práce spolu s úradmi dlhodobo upozorňujú, že tieto dohody sú masovo zneužívané na krytie nelegálnej práce.Dôvodom pre vyradenie z evidencie úradu práce má byť aj to, ak človek odmietne ponuku zúčastniť sa na akomkoľvek nástroji, ktorý mu má pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Ide o aktivity, akými sú poradenstvo, rekvalifikácia alebo aktivačná práca, ktoré ponúkajú úrady práce.Novelou sa má zrušiť aj súbeh zárobkovej činnosti a vykonávania absolventskej praxe alebo aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Absolventská prax a dobrovoľnícka služba sa podľa návrhu budú môcť vykonávať najviac 20 hodín týždenne. Zároveň sa má umožniť absolventom vykonávať absolventskú prax v oblastiach, ktoré nemusia zodpovedať dosiahnutému stupňu a odboru vzdelania. Právna norma má upraviť aj poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou, ktorý bude možné vyčerpať v schválenom období aj v prípade zmeny zamestnávateľa.