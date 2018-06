Návrh na obmedzenie interrupcií zrejme poslanci zastavia

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 12. júna (TASR) - Návrh na obmedzenie interrupcií zrejme Národná rada (NR) SR zastaví bez toho, aby o ňom reálne hlasovala. Má totiž na stole procedurálny návrh na zastavenie rokovania o tomto bode. Pokiaľ by v pléne tento návrh prešiel, snemovňa by nemusela hlasovaním jasne povedať, či s obmedzením súhlasí, alebo nie. Postup naznačil na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.povedal Fico, ktorý nesúhlasí s tým, aby sa žene obmedzovalo právo rozhodnúť sa, či do 12. týždňa interrupciu podstúpi, alebo nie. Žena podľa neho musí mať slobodnú voľbu.Takýto postup bude znamenať, že návrh nedostane na pol roka stopku ako v prípade, ak zákon plénum odmietne. V krátkej dobe tak môže byť predložený opäť. Fico jasne nepovedal, či v koalícii pripravujú vlastný návrh. Zdôraznil však, že naň nie je spoločenská objednávka a nebola tu, ani keď návrh predložili kotlebovci.poznamenal.Predseda Smeru-SD nechce, aby na Slovensku vznikol čierny trh s umelými prerušeniami tehotenstva, ani aby ženy chodili za interrupciami do zahraničia. Dodáva, že rešpektuje iný názor na túto tému.