Návrh na úpravu zvyšovania dôchodkov je v druhom čítaní

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Dôchodky na Slovensku sa od budúceho roka budú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania.Ministerstvo práce navrhuje upraviť model zvyšovania dôchodkových dávok na individuálne zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. V prípade, že by bola suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu.Minimálna valorizácia dôchodkov o pevnú sumu sa má však na Slovensku uplatňovať len najbližšie štyri roky.skonštatoval rezort práce v predkladacej správe k novele zákona.Od začiatku tohto roka si pritom dôchodcovia prilepšili, keď im vzrástol dôchodok o pevnú sumu 8,20 eura. Predčasným starobným penzistom sa od začiatku roka zvýšili dôchodky o 7,90 eura mesačne. Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % išiel od začiatku roka 2017 nahor o 7,10 eura, v prípade sumy jednej polovice predstavoval nárast 2,60 eura. O 4 eurá sa zvýšil invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % a pri sume jednej polovice tohto dôchodku o 1,70 eura. Vzrástol aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura, ako aj sirotský dôchodok o 2,60 eura.Novela zákona však okrem zvyšovania dôchodkov upravuje aj ďalšie oblasti. Zrušiť sa majú napríklad aj ustanovenia, na základe ktorých mali byť zamestnávatelia v systéme úrazového poistenia rozdelení do nebezpečnostných tried s rozdielnou výškou poistného, a zavádza sa jednotná sadzba pre všetkých zamestnávateľov bez uplatňovania bonusov a malusov.Zmierniť sa majú aj podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti predĺžením doby, počas ktorej musí žiadateľ splniť podmienku doby poistenia. Namiesto troch rokov sa bude posudzovať splnenie dvojročnej doby poistenia počas posledných štyroch rokov a táto podmienka platí pre všetkých uchádzačov o zamestnanie. Rezort predpokladá, že zmeny v zákone umožnia väčšiemu počtu ľudí získať túto dávku, ak prídu o prácu.