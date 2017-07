Návrh na zlúčenie SZU s UK sa nepáči ani jednej z univerzít

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júla (TASR) - Zámer ministerstiev zdravotníctva a školstva zlúčiť Slovenskú zdravotnú univerzitu (SZU) s Univerzitou Komenského (UK) sa nepáči ani jednej zo škôl. Vedenie SZU tvrdí, že predložený návrh je v rozpore so zákonom o vysokých školách. UK zase žiada namiesto zlúčenia likvidáciu.reagovala na výhrady univerzít hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.Vedenie SZU s návrhom kategoricky nesúhlasí. Má byť v rozpore so zákonom o vysokých školách pre nedodržanie zákonných podmienok a postupu pri zlúčení. Dôvody vysvetľuje stanovisko akademickej obce, vedecko-výskumných pracovníkov a odborov univerzity, ktoré zverejnila SZU. Poukazuje, že ministerstvo nemá kompetenciu zlúčenie navrhnúť, má ju mať len rektor po schválení akademickým senátom. Rovnako, že zákon nepovoľuje zlúčenie či splynutie verejnej a štátnej školy.píše sa v stanovisku.SZU tiež vyjadrila pochybnosti nad vplyvom zmeny na kvalitu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ako aj na dosah rezortu zdravotníctva na štátnu zdravotnú politiku.konštatuje sa v stanovisku.Návrh na zlúčenie univerzít kategoricky odmietol aj Akademický senát UK, ktorý žiadal jeho stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania. Akademický senát chce, aby sa v prípade realizácie zámeru SZU zrušila formou likvidácie.Štátna Slovenská zdravotnícka univerzita sa má od budúceho roka zlúčiť s Univerzitou Komenského. Obe školy sídlia v Bratislave. Navrhli to ministerstvá zdravotníctva a školstva, ktoré koncom minulého mesiaca predložili zákon o ich zlúčení. Tento krok odôvodnili optimalizáciou komplexného modelu vzdelávania zdravotníkov.Ministerstvo zdravotníctva v apríli avizovalo svoj zámer zmeniť SZU na verejnú vysokú školu. Tvrdilo, že v súčasnosti štátna zdravotnícka vysoká škola využíva zákonné výnimky, čo v praxi spôsobuje nerovnosť postavenia vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. SZU takúto argumentáciu odmietla, upozorňuje tiež, že zo strany ministerstva je dlhodobo podfinancovaná.SZU v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.