Návrh OĽaNO-NOVA o rómskych hliadkach R. Kaliňáka pobavil

Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Opozičný návrh na zavedenie rómskych hliadok vo vlakoch ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Poslancom za OĽaNO-NOVA odkázal, že takétoby mali politici aplikovať, keď sú pri moci.reagoval dnes Kaliňák. Poukázal, že práve bývalý splnomocnenec Peter Pollák (OĽaNO-NOVA) zastavil rómske hliadky, a preto ho návrhy prekvapujú.Pripomenul, že splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz intenzívne pracuje na obnove rómskych hliadok.uviedol Kaliňák. Očakáva, že projekt dostane politickú aj finančnú podporu, aby mohol fungovať.Riešenie navrhované OĽaNO-NOVA dnes kritizovala aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorej rezort presadil v spolupráci s ministerstvom vnútra novelu zákona o dráhach. Od 1. januára 2017 môže dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach vykonávať iba polícia alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy či prepravcom.reagovala Žitňanská na nápad nasadiť rómske občianske hliadky do vlakov.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) považuje zavedenie rómskych hliadok ako reakciu na kotlebovcov za šialený nápad. Pýta sa, čo niekto sleduje nápadom, ktorý by vyvrcholil konfliktom.doplnil.O nasadení rómskych hliadok do vlakov ako riešení nastoľovania poriadku hovoril tento týždeň líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, podľa ktorého je súčasný zákon zakazujúci hliadky Mariana Kotlebu (ĽSNS) vo vlakoch bezzubý a impotentný. Bývalý splnomocnenec Pollák je presvedčený, že práve Rómovia z niekdajších občianskych hliadok sú správnym receptom, aby sa znížilo akékoľvek nebezpečie tam, kde sa ľudia cítia byť ohrození.