Návrh štátneho rozpočtu ČR na budúci rok je hotový a predloží ho Babiš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. mája (TASR) - Návrh štátneho rozpočtu ČR na budúci rok je hotový, počíta s deficitom 50 miliárd českých korún (1,88 miliardy eur) a predloží ho ešte český minister financií Andrej Babiš. V relácii Duel Jaromíra Soukupa na TV Barrandov to vo štvrtok večer povedal samotný Babiš.Reagoval tým na špekulácie, v rámci ktorých sa v uplynulých dňoch hovorilo o tom, že návrh rozpočtu bude musieť pripravovať až jeho nástupca vo funkcii, ktorým by sa mohol stať Ivan Pilný.Babiš v relácii ďalej uviedol, že návrh dá vláde k dispozícii na pripomienky do na to určenej elektronickej knižnice už budúci týždeň, priblížil internetový server Tyden.cz.Minister podľa vlastných slov počíta s tým, že vláda bude o jeho predloženom návrhu diskutovať do septembra.Predkladaný rozpočet podľa neho počíta okrem iného so zvýšením dôchodkov o 501 českých korún (18,81 eur), tiež so zvýšením platov a navýšením rozpočtu na obranu a šport.Babiš v relácii reagoval aj na tvrdenie premiéra Bohuslava Sobotku, ktorý ho obvinil z toho, že neplatí dane a obchádza zákony.povedal.Babiš sa vyjadril tiež k svojmu možnému nástupcovi v úrade Pilnému. Uviedol pritom, že Sobotka mal v súlade s koaličnou zmluvou na tento postu prijať námestníčku ministra financií pre dane Alenu Schillerovú či ministra životného prostredia Richarda Brabca, ktorých Babiš navrhoval ešte pred Pilným.