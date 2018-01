Návrhom na vyhlásenie národného parku Podunajsko sa zaoberá ŠOP SR

Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 20. januára (TASR) – Návrhom na vyhlásenie národného parku Podunajsko sa v súčasnosti zaoberá Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Tá už spustila s maďarskými partnermi projekt, ktorého výsledkom bude aj odborná štúdia, či územie Podunajska spĺňa podmienky na vyhlásenia národného, respektíve prírodného parku na Slovensku. Pre TASR to potvrdili samotní štátni ochranári.Ministerstvo životného prostredia nechce tému prípadného národného parku Podunajsko konkrétne hodnotiť, kým nebudú hotové a posúdené odborné podklady.povedala pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.Štátna ochrana prírody sa minulý rok zapojila do projektu za takmer 470.000 eur, ktorý bude realizovať spoločne s Národným parkom Nezidersko - Hanság v Maďarsku. Jeho zámerom je vypracovanie konceptu cezhraničného prírodného/národného parku v priestore Podunajska, kde je v súčasnosti vnímaná veľká potreba založenia funkčnej a udržateľnej organizácie. Tá by bola zodpovedná za koordináciu ochrany prírody, environmentálneho vzdelávania a ekoturistických iniciatív pozdĺž slovensko-maďarskej hranice.informovala ŠOP SR. Prírodný park Szigetkoz-Žitný ostrov má byť podľa štátnych ochranárov v budúcnosti súčasťou pripravovaného národného parku Podunajsko.Jeden z iniciátorov vzniku národného parku Podunajsko Miroslav Dragun pre TASR uviedol, že aktivisti naďalej komunikujú so širokou verejnosťou i ŠOP SR.skonštatoval. Vo februári a marci plánujú v Bratislavskom kraji niekoľko diskusií na túto tému a zároveň sa budú aktivisti snažiť získať podporu Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.Do národného parku Podunajsko by mali patriť lokality od Horného lesa pri Vysokej pri Morave až po Dunajské luhy a Malý Dunaj. Zámerom jeho vyhlásenia, ktoré žiadajú ochranári či viacerí vedci, je zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov v lužných lesoch a zatraktívnenie územia pre ľudí.Vyhlásenie národného parku už napríklad podporilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, poslanci príslušných miestnych zastupiteľstiev, mestského zastupiteľstva hlavného mesta i zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj riaditelia podunajských národných parkov v okolitých štátoch.Vyhlásenie národného parku je v kompetencii vlády na návrh ministerstva životného prostredia.