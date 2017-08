Navrhovaný imigračný zákon by do USA nevpustil ani Trumpovu rodinu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. augusta (TASR) - Keby v Spojených štátoch platil taký imigračný zákon, aký v stredu podporil prezident Donald Trump, nebol by sa do tejto krajiny dostal ani jeho starý otec. Upozornil na to denník Washington Post.Šéf Bieleho domu v stredu podporil návrh zákona o obmedzení legálnej imigrácie. Do krajiny majú byť pustení len ľudia vzdelaní, vysoko kvalifikovaní, so schopnosťou zaradiť sa do pracovného prostredia a ovládajúci angličtinu.napísal denník.Keby spomínané pravidlá platili v roku 1885, nebol by sa do USA podľa Washington Postu dostal ani Friedrich Trumpf. Imigračné záznamy totiž ukazujú, že prezidentov starý otec prišiel do krajiny bez toho, aby tam mal vopred zabezpečenú prácu. Rodinná biografia zase odhaľuje, že nevedel ani po anglicky.napísali noviny.Práve Trumpov poradca Miller sa na tlačovej konferencii dostal do slovnej potýčky s reportérom Acostom.V úmrtnom ozname o Millerových prastarých rodičoch sa spomína, ako sa po príchode do Ameriky vzájomne učili po anglicky a postupne budovali malý rodinný podnik - pekáreň.napísali noviny.Na Ellis Islande v New Yorku bola v minulosti imigračná stanica. Dobre dopadnúť tam nemusel ani prastarý otec Trumpovej poradkyne Kellyanne Conwayovej, ktorý hovoril len po taliansky a nebol ani vysoko kvalifikovaný - začínal ako kurič.