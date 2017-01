Navrhovanými zmenami by sa mala rozbehnúť výstavba nájomných by

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 23. januára (TASR) – Nájomné bývanie je na Slovensku málo rozvinuté a štát by mal túto oblasť posilniť. Zhodli sa na tom zástupcovia Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) a Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) s predstaviteľmi Ministerstva dopravy a výstavby SR. Rezortu predložili viacero návrhov na zmenu legislatívy, aby sa zvýšila motivácia súkromných investorov nájomné byty stavať.Prezident NARKS Ján Palenčár poukázal na to, že dnes sa hypotékami zaťažujú aj tie skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú veľké finančné rezervy na prípadné zvýšenie úrokových sadzieb.uviedol Palenčár pre TASR.Živnostenský zväz a asociácia realitných kancelárií predstavili ministerstvu na stretnutí so štátnym tajomníkom Petrom Ďurčekom (nominant SNS) súbor opatrení, ktoré by mali motivovať súkromný sektor stavať nájomné byty. Podnikatelia síce na to môžu čerpať zvýhodnený úver s úrokom 1 % zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), súčasné podmienky však Palenčár považuje za obmedzujúce.Developerov odrádza napríklad regulácia výšky nájomného či to, že nárok na takýto nájomný byt je limitovaný príjmom žiadateľa. ŠFRB dnes zároveň neumožňuje financovať celú stavbu a podľa Palenčára by mal úver pokrývať okrem samotných bytov aj pozemok, parkovisko alebo súvisiacu infraštruktúru. V tomto duchu navrhujú organizácie upraviť zákon o štátnom fonde.doplnil prezident NARKS.Upozornil, že návratnosť takejto investície sa v dnešných podmienkach počíta v desiatkach rokov. Palenčár je presvedčený, že ak sa nezmení na maximálne 13 rokov, veľmi málo developerov pôjde do takejto výstavby a na trhu bude stále málo nájomných bytov.uzavrel.