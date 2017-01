Návrhy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva prijímajú do marca

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Návrhy na tohtoročný zápis do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) môže verejnosť posielať do 31. marca. Návrhy sa týkajú zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR.uviedol hovorca rezortu Jozef Bednár.Pripomenul, že Reprezentatívny zoznam NKD je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, zoznam najlepších spôsobov vyjadruje zasa uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj NKD.V Reprezentatívnom zozname NKD Slovenska je 11 prvkov, a to fujara, Radvanský jarmok, aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, Terchovská muzika, tradičné ručné zvonenie na zvony, čičmianske ornamenty, banskoštiavnický salamandrový sprievod, tradičné bábkarstvo na Slovensku, gajdy a gajdošská tradícia a takisto modrotlač a horehronský viachlasný spev, ktoré do zoznamu pribudli v roku 2015.V Zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku, ktoré ministerstvo kultúry otvorilo v roku 2015, je zatiaľ jeden prvok – Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Ďalšie prvky, ktoré rozšíria zoznamy za rok 2016, budú slávnostne vyhlásené v marci tohto roku.Zo slovenského zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sú už štyri prvky zapísané aj na svetovú listinu UNESCO. K fujare, Terchovskej muzike a gajdám na začiatku decembra 2016 pribudlo tradičné bábkarstvo. O zápise tejto spoločnej česko-slovenskej nominácie rozhodli členovia Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskej Addis Abebe, 1. decembra 2016.