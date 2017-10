Návrhy na obnovu pomníka môžu Štiavničania pripomienkovať

Na archívnej snímke historické centrum Banskej Štiavnice. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 10. októbra (TASR) - V architektonickej súťaži návrhov revitalizácie verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov v Banskej Štiavnici boli ocenené tri návrhy. Odborná porota však neudelila prvú cenu. Do súťaže sa prihlásilo šesť súťažných návrhov. Výsledky súťaže chce teraz mesto prezentovať verejnosti, ktorá môžu víťazné návrhy aj pripomienkovať.podotkla v tejto súvislosti primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková s tým, že pripomienky z hľadiska odbornosti posúdi odborná komisia.dodala Babiaková.Pomník padlých hrdinov na ulici Kammerhofská je malý parkový priestor, ktorý sa nachádza v historickom centre mesta a je súčasťou Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Nachádza sa v ňom nefunkčná fontána, vstup do štôlne Glanzenberg, ale aj pamätník so zhromažďovacím priestorom. Celé územie má rozlohu približne 2000 štvorcových metrov. Snahou mesta je tu vytvoriť oddychovo-relaxačnú zónu so zachovaním pietneho charakteru priestoru.