Návrhy na podporu Energetickej únie chce Šefčovič predstaviť na jar

Na archívnej snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. septembra (TASR) - Na jar budúceho roka by mali byť verejnosti predstavené všetky legislatívne návrhy, ktoré majú spojitosť s iniciatívou Energetickej únie. Za tú je v Európskej komisii (EK) zodpovedný Maroš Šefčovič a podľa jeho slov túto skutočnosť chce v stredu (13.9.) oznámiť aj predseda EK Jean-Claude Juncker, ktorý na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu prednesie každoročný prejav o stave Únie.uviedol Šefčovič pred odchodom do Štrasburgu.Slovenský eurokomisár pripomenul, že v rámci širšieho legislatívneho balíka s názvom "čistá mobilita" na jeseň tohto roku a začiatkom budúceho roka predstaví dva "podbalíčky", čím by naplnil, svoje energetické ciele v oblasti európskej dopravy budúcnosti.Podľa jeho slov už v túto jeseň chce eurokomisia predstaviť nové štandardy pre emisie CO2 pre osobné autá a dodávky. Jeho snahou je "širšie poňať" túto oblasť, lebo EÚ pozorne vníma dynamický vývoj u svojich globálnych konkurentov. Americký Kongres už napríklad rokuje o autonómnych autách a Čína, najväčší trh s automobilmi na svete, zvažuje obmedzenia pre dieselové motory. Čo je však aj trend vo viacerých mestách EÚ, ktoré chcú vylúčiť dieselové autá z dopravy.Šefčovič upozornil, že zámer obmedziť autá s vysokými emisiami je logický, lebo v EÚ každý rok predčasne zomiera okolo 400.000 ľudí na následky znečistenia ovzdušia.upozornil Šefčovič. To podľa neho znamená podporiť všetky formy čistej mobility, budovať infraštruktúru pre alternatívne vodíkové palivá a nabíjanie elektromobilovDo tejto legislatívnej skupiny spadá aj cieľ zmodernizovať verejné obstarávanie tak, aby sa podporovalo využívanie čistých technológií, čiže bezemisných alebo nízkoemisných áut.Ďalšie zákonné návrhy z oblasti mobility chce Šefčovič zverejniť na jar 2018 a podľa jeho slov pôjde vôbec o prvý legislatívny návrh na zníženie emisií pre kamióny a autobusy.upozornil eurokomisár. A spresnil, že v tomto smere EÚ už predbehli Spojené štáty, ale aj Čína či JaponskoV neposlednom rade Šefčovič zdôraznil, že okrem prípravy nových legislatívnych súborov je tiež výsostne dôležité, aby sa všetky tie návrhy, ktoré eurokomisia doteraz v rámci Energetickej únie predložila, stali aj skutočnou legislatívou. Uviedol, že ešte počas tohto roku sa začnú "trialógy", rokovania, medzi EK, Európskym parlamentom a Radou, aby bola reálna šanca tieto návrhy zaviesť do praxe v roku 2018. Rok 2019 bude podľa jeho slov poznačený prípravou eurovolieb a menšou šancou na prijímanie dôležitých legislatívnych opatrení.