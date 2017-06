Návšteva D. Trumpa v Británii by mohla byť odložená, píše Guardian

Britská kancelárka Theresa Mayová (vľavo) a americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Londýn 11. júna (TASR) - Tohtoročná návšteva amerického prezidenta v Spojenom kráľovstve by mohla byť odložená. Donald Trump ju chce údajne absolvovať až v čase, keď v Británii ustanú protesty voči nemu, napísal dnes denník The Guardian.Trump to mal povedať britskej premiérke Therese Mayovej v telefonáte, ktorý sa uskutočnil v uplynulých týždňoch. Zdrojom informácie Guardianu je nemenovaný premiérkin poradca, ktorý rozhovor počul. Trumpove slová Mayovú podľa neho prekvapili.Hovorca britskej vlády sa odmietol k článku Guardianu vyjadriť.citovala ho televízia Sky News s tým, že pozvanie kráľovnej Alžbety II. adresované Trumpovi a jeho manželke Melanii stále platí a nič sa na tom nezmeniloMayová odovzdala pozvánku Trumpovi 27. januára počas návštevy Bieleho domu, ktorá sa uskutočnila sedem dní po jeho inaugurácii; stala sa zároveň prvým zahraničným lídrom, s ktorým sa Trump stretol.Mnoho vysokopostavených diplomatov vrátane lorda Rickettsa, bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť, vyjadrilo podľa Guardianu názor, že pozvanie bolo predčasné, ale už ho nemožno odvolať.Konkrétny termín Trumpovej návštevy stále nie je známy. Neoficiálne sa hovorí o októbri.Proti návšteve už protestovali desaťtisíce Britov, podľa ktorých ide o zaliečanie sa Trumpovi. Takmer dva milióny ľudí už podpísali petíciu, aby prezident USA nebol prijatý so všetkými poctami.Agentúra DPA pripomenula, že predchádzajúci americkí prezidenti zavítali do Spojeného kráľovstva aj roky po nástupe do úradu. Súčasťou návštevy býva aj jazda v zlatom kočiari na londýnskom bulvári The Mall a štátny banket v Buckinghamskom paláci.