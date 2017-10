Návštevníci cintorínov by mali mať na pietnych miestach väčší komfort

Ilustračná snímka. Hrob A.Dubčeka v bratislavskom Slávičom údolí počas Pamiatky zosnulých. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. októbra (TASR) – Počas "Dušičiek" by bratislavské cintoríny malo navštíviť približne 300.000 ľudí. Odhadol to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý na piatkovom tlačovom brífingu spolu s riaditeľmi mestských organizácií informoval o pripravenosti hlavného mesta na blížiace sa sviatky venované pamiatke zosnulých.uviedol Nesrovnal, poukazujúc na kontinuálne zvyšujúce sa investície hlavného mesta do údržby a obnovy cintorínov.upozornil Nesrovnal, pričom spomenul, že tieto investície umožnili napríklad postaviť nový Dom smútku v ružinovskom Prievoze, opravu tretiny komunikácií v cintoríne v Slávičom údolí či prostriedky do rekonštrukcie chodníka i osvetlenia v areáli Krematória.dodal primátor.Riaditeľ organizácie Marianum - Pohrebníctva mesta Bratislavy Radoslav Vavruš doplnil, že na cintorínoch vykonali orez stromov, chodníky očistili od hliny či lístia. Marianum rozmiestni po cintorínoch 85 vlastných kontajnerov a tiež ďalšie, ktoré prenajali.ozrejmil Vavruš. Upozornil i na zvýšené riziko požiarov, návštevníkov preto pri zapaľovaní sviečok a kahancov požiadal o maximálnu opatrnosť. Situáciu budú podľa jeho slov monitorovať aj protipožiarne hliadky.Predstavitelia mesta i mestských organizácií vyzvali návštevníkov, aby v čo najväčšej miere využívali na prepravu na cintoríny prostriedky mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktorá bude počas víkendu (28.-29.10.) i stredy (1.11.) posilnená.spresnil generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava (DPB) Milan Urban.Zvláštne linky X38 a X71 budú premávať z Hlavnej stanice v 20- minútových intervaloch, X38 ku krematóriu, X71 k cintorínu vo Vrakuni. Zvýšený interval spojov sa týka linky č.39, ktorú môžu využiť návštevníci Martinského cintorínu i cintorínu v Slávičom údolí a taktiež i linky 80, ktorá dopraví cestujúcich k cintorínu v Petržalke. Na linke č. 37 i linke č. 50 budú jazdiť veľkokapacitné vozidlá. Podrobné informácie sú na webe DPB.Pripravenosť za bratislavskú mestskú políciu (MsP) deklaroval jej náčelník Ivan Lechner. Od 25. októbra platí zvýšený dohľad v okolí cintorínov, v službe bude 140 príslušníkov MsP," uviedol.uviedol.Bratislavské cintoríny budú do 8. novembra otvorené od 07.00 do 20.00 h.