Návštevníci Morského oka porušujú zákon o ochrane prírody

Na archívnej snímke pohľad na Morské oko. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Michalovce 31. júla (TASR) - Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat so sídlom v Michalovciach počas letnej turistickej sezóny vykonáva kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane prírody. V národnej prírodnej rezervácii Morské oko neďaleko obce Remetské Hámre v Sobranskom okrese, kde platí V. stupeň ochrany, sa najčastejšie porušuje zákaz vjazdu do rezervácie, zakladania ohňa, kúpania sa v jazere a bivakovania. Väčšinu porušení zákona sa strážcovia snažia riešiť dohovorom.Chránená krajinná oblasť Vihorlat, ktorá má výmeru 17.485 hektárov a rozprestiera sa v štyroch okresoch, je v II. stupni ochrany.priblížil pre TASR strážca Správy CHKO Vihorlat Ján Vataha. Zákaz táborenia a kladenia ohňa platí podľa zákona na území s III. a vyšším stupňom ochrany. Jediné oficiálne ohnisko v okolí Morského oka sa nachádza podľa jeho ďalších slov pri chate patriacej štátnemu podniku Lesy SR a je označené výnimkou Ministerstva životného prostredia SR.Vataha tiež uviedol, že turisti by si mali dávať pozor aj na pohyb vo voľnej prírode.priblížil. Znamená to, že v CHKO Vihorlat je voľný pohyb osôb legálny, nie však v maloplošne chránených územiach, ako sú napr. prírodné rezervácie alebo národné prírodné rezervácie.skonštatoval.Územie CHKO Vihorlat je okrem iného známe svojou faunou a flórou. O zachovalosti územia svedčí prítomnosť veľkých šeliem, ako je medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid či mačka divá a viac než 100 druhov hniezdiacich vtákov. Vyskytuje sa tu približne 200 druhov vyšších rastlín a vyše 2000 druhov bezstavovcov. Verejnosti je podľa Vatahu prístupné najmä za účelom poznávania prírody a jej ochranyuzavrel.