Návštevníci Spišského hradu spoznali živé sochy a ich legendy

Na snímke pohľad na Spišský hrad zo Spišského Podhradia Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišské Podhradie 6. mája (TASR) – Pre verejnosť dnes opäť otvorili brány najnavštevovanejšieho hradu na Slovensku v roku 2016. Na Spišskom hrade sa tak začala letná sezóna, ktorá prinesie viacero sprievodných podujatí.Ako pre TASR uviedla Lívia Schwirianová, múzejná pedagogička Spišského múzea v Levoči, pod ktoré Spišský hrad patrí, dnes v ňom privítali hradného pána so svojou paňou, ktorí sa po zime vrátili do svojho sídla. "vysvetlila s tým, že tak nadväzujú na históriu. Keďže hrad nebol kompletne zastrešený, nebola tam ani voda a prístup naň počas zimy nebol ideálny, panstvo sa v tomto období sťahovalo do sídel, ktoré sa nachádzali v prístupnejšom teréne.Novinkou, ktorú dnes návštevníkom predstavili, sú živé sochy a ich legendy. "Sú vytvárané na základe skutočných udalostí a osôb, ktoré kedysi na Spišskom hrade žili," priblížila pedagogička. Záujemcovia mali tiež možnosť vystúpiť na horný hrad, kde mohli v kuchyni ochutnať tradičné pochúťky.vymenovala. Počas tvorivých dielní si mohli zhotoviť svoj vlastný hradný hrnček, vidieť mohli tiež vyrezávanie drevenej sochy. Nechýbal historický šerm a dobové orientálne tance. Dvojdňový program pokračuje v nedeľu (7.5.) o 10.00 h slávnostnou svätou omšou v Kaplnke sv. Alžbety.Pre návštevníkov, ktorí zavítajú na hrad v lete, pripravujú viacero sprievodných akcií. "uviedla Schwirianová. Plánujú tiež Hradohranie či Školu princezien, najbližšie sa pripravujú na Noc múzeí, ktorá bude 20. mája.Spišský hrad je príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatkom 13. storočia. Už koncom 13. storočia mal takmer dnešnú rozlohu. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov, Anjouovcov, neskôr Zápoľským, Thurzovcom a Čákiovcom. V roku 1993 bol zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Počas minuloročnej sezóny ho navštívilo takmer 210.000 ľudí.